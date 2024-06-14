Новости мира: пилот передумал сажать самолет в аэропорту Майорки в последний момент

Борт, летевший в Пальму-де-Майорку, отправился на запасной аэродром. Пилот передумал сажать самолет в аэропорту назначения в момент захода на посадку. Командир воздушного судна принял экстренное решение, так как авиагавань затопило, и взлетно-посадочную полосу не было видно.

Тем временем на стоянке в порту Мельбурна образовалось скопление непроданных автомобилей Tesla. Обычно машины этой марки поступают в страну под заказ, отмечают местные власти. По мнению экспертов, спрос упал из-за конкуренции с более дешевыми аналогами из Китая.

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