Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 08:45

В мире

Новости мира: пилот передумал сажать самолет в аэропорту Майорки в последний момент

Новости мира: пилот передумал сажать самолет в аэропорту Майорки в последний момент

Новости мира: президент США потерялся на встрече лидеров G7

Новости мира: сильное наводнение произошло в нескольких регионах Испании

Новости мира: в парламенте Италии произошла драка из-за законопроекта

Новости мира: пожары вспыхнули на севере Израиля после ракетного обстрела

Новости мира: демонстранты разобрали мостовую в столице Аргентины

Новости мира: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ираке

Новости мира: десятки участников акции протеста задержаны в Армении

Самое высокое здание в мире подсветили в цвета российского флага

Новости мира: лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада

Борт, летевший в Пальму-де-Майорку, отправился на запасной аэродром. Пилот передумал сажать самолет в аэропорту назначения в момент захода на посадку. Командир воздушного судна принял экстренное решение, так как авиагавань затопило, и взлетно-посадочную полосу не было видно.

Тем временем на стоянке в порту Мельбурна образовалось скопление непроданных автомобилей Tesla. Обычно машины этой марки поступают в страну под заказ, отмечают местные власти. По мнению экспертов, спрос упал из-за конкуренции с более дешевыми аналогами из Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомобществопогодатранспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика