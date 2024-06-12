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12 июня, 12:30

В мире

Новости мира: президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине

Новости мира: президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине

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Президент Аргентины Хавьер Милей передумал "в последнюю минуту" и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита. Министр обороны Аргентины Луис Петри также поедет в Швейцарию.

Всемирный банк улучшил прогноз роста российского ВВП в 2024–2025 годах. Согласно июньскому докладу, посвященному перспективам развития мировой экономики, в 2024 году РФ ждет экономический рост на 2,9%, в 2025 году – на 1,4%, а в 2026 году – на 1,1%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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