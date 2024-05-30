Новости мира: КНДР на шарах отправила в Южную Корею мешки с мусором

Северная Корея закидала Южную Корею мусором. КНДР ответила на акцию Сеула, который запустил воздушные шары с политической агитацией, назвав это "свободой мнения". На таких же шарах в обратную сторону Пхеньян отправил пакеты с отходами. Один из них приземлился на правительственное здание в Сеуле.

Тем временем в Бангладеш и соседних индийских штатах продолжает бушевать циклон "Ремаль". Сильнейшие осадки вызвали в регионе наводнения и оползни. Грязевые потоки заливают поля и сносят жилые дома. По предварительным данным, от последствий стихии погибли уже не менее сотни местных жителей.

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