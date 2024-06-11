NHK: пункт о выводе войск РФ не войдет в заявление по итогам саммита в Швейцарии

Фото: Министерство обороны РФ

Вопрос о выводе российских войск не войдет в итоговое заявление швейцарской мирной конференции по Украине. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на дипломатические источники и проект совместного заявления.

По данным журналистов, в заявлении будет всего три пункта:

обеспечение безопасности АЭС;

обеспечение продовольственной безопасности;

освобождение пленных и возвращение на родину детей.

Предполагается, что отсутствие требований о выводе ВС РФ связано с тем, что многие страны считают важным дальнейшее участие Москвы в обсуждении.

Кроме того, по информации диписточников, подобное положение не было включено, так как было решено учитывать мнение стран, для которых важны отношения с Россией.

Ранее правительство Швейцарии заявило, что 90 государств уже дали согласие на участие в мирной конференции, посвященной вопросам украинского конфликта. Мероприятие назначено на 15–16 июня.

Тем не менее многие государства отказались от участия в швейцарской конференции, среди них, в частности, Китай, Мексика, Никарагуа, Саудовская Аравия и Аргентина.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нежелание ряда стран участвовать в данном саммите связано с тем, что они не хотят тратить время впустую.