Кабмин Швейцарии: на конференцию по Украине приедут представители 90 стран

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Правительство Швейцарии заявило, что 90 государств уже дали согласие на участие в мирной конференции, посвященной вопросам украинского конфликта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Власти страны также отметили, что Китай, Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии назначена на 15–16 июня. Для участия во встрече были приглашены более 120 стран. Среди них были также государства, относящиеся к G7, БРИКС и G20.

При этом от участия во встрече отказались также Саудовская Аравия и Аргентина. Так, президент последней Хавьер Милей не будет присутствовать и на встрече G7, которая состоится в Италии.



В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что нежелание ряда стран принимать участие в швейцарской конференции по Украине связано с тем, что они не хотят тратить время впустую. Он уточнил, что обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат.

Ранее швейцарская партия "Демократический союз центра" (UDC) обратилась к властям страны с призывом пригласить Россию на мирную конференцию. Политики отметили, что на данный момент мероприятие напоминает одностороннюю встречу по пропаганде и вооружению. По мнению представителей партии, подобные действия могут еще сильнее вовлечь Швейцарию в украинский конфликт.