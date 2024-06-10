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Конференция по Украине в Швейцарии не принесет никаких результатов. Об этом сообщает швейцарское издание Watson.

По словам журналистов, украинский президент Владимир Зеленский сталкивается в большими трудностями на фронте, из-за чего ему нужно добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.

Однако, согласно оценке обозревателей, каких-либо крупных сенсаций в результате мирного саммита не ожидается.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, всемирная организация будет работать на саммите в качестве наблюдателя.

До этого стало известно, что власти Мексики и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, нежелание ряда стран участвовать в данном саммите связано с тем, что они не хотят тратить время впустую.