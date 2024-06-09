TRT Haber: Фидан представит Турцию на конференции по Украине в Швейцарии

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Глава МИД Турции Хакан Фидан, в ходе визита швейцарского города Бюргеншток для участия в конференции по Украине, будет представлять на ней Анкару. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что власти Турции пока не выпускали официального заявления о том, кто будет представлять страну на встрече.

Фидан прибудет в Швейцарию из Италии, где будет сопровождать президента Тайипа Эрдогана на саммите G7, который пройдет с 13 по 15 июня.

Мирная конференция назначена на 15–16 июня. Приглашения на нее получили свыше 160 делегаций, среди которых представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций. При этом мероприятие пройдет без участия РФ.

От участия в саммите ранее отказались Китай, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика и Никарагуа. В частности, в посольстве Мексики в РФ сообщили, что Мехико выступает за мир и ожидает в скором времени возможности провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.