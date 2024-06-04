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04 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: торнадо прошел по провинции Квазулу-Натал в ЮАР

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Разрушительный торнадо прошелся по провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики. Власти сообщают о значительном ущербе, нанесенном энергетической и дорожной инфраструктурам. Во многих домах пробиты крыши, а также серьезно пострадали автомобили.

Тем временем стало известно о решении властей Мальдив запретить въезд на островное государство всем гражданам Израиля. Для этого там был создан специальный правительственный комитет. Отмечается, что Мальдивы являются мусульманской страной и резко осуждают разрушительную войну в Газе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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