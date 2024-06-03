Новости регионов: еще шесть лесных пожаров выявили в Бурятии

В Бурятии за сутки выявили еще шесть лесных пожаров. Причиной появления новых очагов возгорания стала сухая гроза, пламенем охвачено свыше 30 тысяч гектаров. Где-то пожары вплотную подошли к железной дороге, и составы были вынуждены проходить сквозь огненный туннель.

Тем временем Калининград затопило. Водосточные системы не справляются с нагрузкой после сильных ливней. По улицам плавают автомобили, жители многоэтажек вызывают спасателей, так как не могут выйти из подъезда.

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