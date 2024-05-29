Новости регионов: молния спровоцировала лесной пожар в Красноярском крае

В Красноярском крае молния поломала деревья и устроила пожар в лесу. Дым, который стелился по земле, зафиксировала камера мониторинга, но источник удалось найти не сразу. Пожарным пришлось прорубать путь в лесу, чтобы добраться до места возгорания. Спасатели отметили, что разряд молнии был такой силы, что щепки от деревьев разлетелись на два десятка метров.

В Приморье, на мысе Андреева, возводят 40-тонный монумент. Он посвящен важной исторической дате: 165 лет назад на этих землях впервые подняли флаг Российской империи. Рабочие строят площадку под колонну, а сам памятник сделали в Санкт-Петербурге. Его по частям везут через всю Россию.

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