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29 мая, 10:30

Происшествия

Новости регионов: молния спровоцировала лесной пожар в Красноярском крае

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В Красноярском крае молния поломала деревья и устроила пожар в лесу. Дым, который стелился по земле, зафиксировала камера мониторинга, но источник удалось найти не сразу. Пожарным пришлось прорубать путь в лесу, чтобы добраться до места возгорания. Спасатели отметили, что разряд молнии был такой силы, что щепки от деревьев разлетелись на два десятка метров.

В Приморье, на мысе Андреева, возводят 40-тонный монумент. Он посвящен важной исторической дате: 165 лет назад на этих землях впервые подняли флаг Российской империи. Рабочие строят площадку под колонну, а сам памятник сделали в Санкт-Петербурге. Его по частям везут через всю Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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