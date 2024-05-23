"Безопасный город": пьяный мужчина разбил бутылку о голову сотрудника метро

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метрополитена. ЧП произошло на станции "Трубная", после того как сотрудник безопасности воспрепятствовал проходу мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В ответ пьяный пассажир со всей силы ударил сотрудника по голове стеклянной бутылкой.

Пострадавшего госпитализировали, а нарушителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подробнее – в программе "Безопасный город".

