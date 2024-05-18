Путин встретился с главой МЧС в Кремле

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Владимир Путин провел встречу с главой МЧС России Александром Куренковым по вопросам ликвидации последствий и предупреждению ЧС. Совещание прошло в Кремле.

Российский президент назвал "горячей" ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах страны. Он попросил Куренкова предоставить доклад по поводу происходящего в стране и указал, что в регионах складывается пожароопасная ситуация.

Куренков рассказал, что на территории РФ в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 10 очагов лесных пожаров на площади 519, 5 гектара. Из них три очага на площади 136,5 гектара уже локализованы, отметил он.

Кроме того, продолжил глава МЧС, в результате весенних паводков в РФ подтоплены 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков в 117 населенных пунктах. Он предупредил, что весеннее половодье продолжается. Так, уровень реки Тобол в Кургане уже составляет 632 сантиметра, за сутки наблюдается уменьшение на 10 сантиметров, уточнил Куренков.

Кроме того, власти выплатили почти семь миллиардов рублей жителям Оренбургской области, которые пострадали от наводнения. Всего принято 540 440 заявлений от граждан, сказал Куренков.

В свою очередь, Путин призвал незамедлительно оценить ущерб от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.

"Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила", – указал лидер РФ и добавил, что "лето пройдет быстро".

Глава государства подчеркнул, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, потому что необходимые мероприятия начали проводить вовремя.

Ранее кабмин выделил Курганской области четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий паводка и оказания помощи гражданам. Уточняется, что 3 миллиарда рублей предполагаются для пострадавших и до одного миллиарда – для проведения аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.