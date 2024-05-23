Минобороны Тайваня отследило 49 воздушных судов КНР вблизи острова

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали рядом с островом 49 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 23 мая с 02:20 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте НОАК.

По данным ведомства, 35 воздушных судов армии КНР пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Ранее восточный театр боевого командования НОАК 23 мая начал совместные учения флота, ракетных войск и ВВС КНР около берегов Тайваня. Учения продлятся до 24 мая.

До этого глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая.

