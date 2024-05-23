Китай начал военные учения около берегов Тайваня

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Восточный театр боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начал совместные учения флота, ракетных войск и ВВС КНР около берегов Тайваня. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Уточняется, что учения продлятся до 24 мая. Они проходят в Тайваньском проливе, куда уже прибыли корабли и самолеты НОАК для боевого патрулирования у берегов острова.

Цель учений состоит в проверке реальных боевых возможностей китайских войск "на театре военных действий в совместных операциях".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня, на фоне учений ВС КНР власти острова приостановили работу двух гражданских аэропортов на архипелаге Мацзу.

Ранее глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Ли Пэнъюй сообщал, что китайская сторона выступает против военных контактов США и Тайваня, а также попыток Штатов вооружить остров.