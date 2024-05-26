Новости мира: ураган разрушил несколько зданий в Доминикане

Шторм обрушился на Доминикану. Ветер срывает крыши с домов, валит деревья и дорожные знаки. Из-за ливня многие улицы оказались полностью затоплены. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Между тем в Тель-Авиве жители вышли на очередной протест против правительства страны. Тысячи людей собрались в центре города, потребовали провести в Израиле досрочные выборы и освободить удерживаемых в секторе Газа заложников. На месте дежурила полиция. Известно о двух задержанных.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.