26 мая, 07:30Происшествия
Новости мира: ураган разрушил несколько зданий в Доминикане
Шторм обрушился на Доминикану. Ветер срывает крыши с домов, валит деревья и дорожные знаки. Из-за ливня многие улицы оказались полностью затоплены. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Между тем в Тель-Авиве жители вышли на очередной протест против правительства страны. Тысячи людей собрались в центре города, потребовали провести в Израиле досрочные выборы и освободить удерживаемых в секторе Газа заложников. На месте дежурила полиция. Известно о двух задержанных.
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