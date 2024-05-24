Новости регионов: автобус загорелся на автомагистрали в Подольске

В Подольске на одной из главных магистралей города сгорел автобус. Он ехал в автопарк без пассажиров. Водитель не пострадал, ему удалось вовремя покинуть салон. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем.

Тем временем в нескольких регионах РФ сохраняется сложная ситуация с паводками. В Тюменской области подтоплено больше 400 домов, приусадебные участки, дачи и автодороги. В пунктах временного размещения остаются 170 человек. В Омской области за ситуацией следят с помощью беспилотников, а в Курганской затопило свыше 2,5 тысячи дачных участков.

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