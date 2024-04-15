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15 апреля, 08:30

Происшествия

Новости мира: пятерых человек арестовали после аварии на канатной дороге в Анталье

Новости мира: пятерых человек арестовали после аварии на канатной дороге в Анталье

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В турецкой Анталье после аварии на фуникулере арестовали пятерых человек. В отношении еще восьми задержанных ведутся судебные разбирательства. На высоте после сильной тряски остановилась канатная дорога, после чего одна из кабин рухнула вниз. Один человек погиб, десять ранены.

На побережье Калифорнии замечены несколько катеров с мигрантами. После закрытия границ с Техасом Калифорния стала основным местом пересечения границы США для нелегальных мигрантов из Мексики.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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