Новости регионов: бензовоз перевернулся на трассе М-4 в Ростовской области

Крупное ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области – там перевернулся бензовоз. Топливо разлилось по дороге. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и дорожные службы, которые устраняют последствия разлива. Для этого привлечено 27 специалистов и 12 единиц техники.

На водохранилище в Ярославской области восемь рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Мужчины едва успели просверлить лунки, как начали звонить в региональное МЧС. Спасатели добрались к ним с помощью судна на воздушной подушке и сняли их в километре от берега. Каждый любитель зимней рыбалки заплатил штраф в пять тысяч рублей, так как с 25 марта на водоеме действует запрет выхода на лед.

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