СК завел дело о халатности после ДТП с поездом в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц Северной железной дороги (СЖД) после ДТП с участием автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом Следственный комитет России сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе предварительного следствия установлено, что 1 апреля к исполнению обязанности дежурного по железнодорожному переезду незаконно допустили монтера пути третьего разряда, который не прошел нужное обучение. Из-за этого он грубо нарушил правила эксплуатации переезда, из-за чего на перегоне Берендеево – Шушково поезд столкнулся с автобусом.

Кроме того, медосвидетельствование монтера показало, что в момент ДТП он был пьян. Мужчина пришел к правоохранителям добровольно с явкой о повинной и полностью признал вину.

По этому делу также задержали мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути.

Автобус, который выехал на пути в Ярославской области, снес поезд № 15 сообщением Архангельск – Москва. В результате погибли водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В свою очередь компания РЖД пообещала перечислить по три миллиона рублей родственникам жертв аварии.

