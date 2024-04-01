Пассажиры поезда не пострадали при ДТП в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "112"

Пассажиры и работники поездной бригады, которые находились в поезде, не получили травм при ДТП на переезде в Берендееве Ярославской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Инцидент на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги произошел около 15:00. Автобус выехал на пути перед поездом № 15 сообщением Архангельск – Москва.

Причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. По предварительным данным, из-за поломки он остановился на переезде и не смог продолжить движение.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибли водитель и семь пассажиров автобуса.