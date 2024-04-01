Неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом в Ярославской области

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Техническая неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, из-за поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В свою очередь, в пресс-службе Северной железной дороги рассказали, что в результате происшествия машинист получил травмы. Кроме того, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также уточняется, что автобус выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Архангельск – Москва.

Авария с участием автобуса и скорого поезда произошла на железнодорожном переезде в селе Берендеево Ярославской области. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, врачи скорой и специалисты экстренных служб.

На данный момент на месте ДТП задействованы 24 специалиста, в том числе психологи МЧС России, а также 7 единиц техники. Организована комиссия по расследованию аварии. Задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 77 Абакан – Москва, № 103 Ярославль – Москва.

