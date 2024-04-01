Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до восьми

Количество погибших в аварии в Ярославской области с участием пассажирского автобуса и скорого поезда, направляющегося из Архангельска в Москву, увеличилось до восьми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как сообщили в ведомстве, все погибшие граждане находились в автобусе.

На данный момент на месте ДТП задействованы 24 специалиста, в том числе психологи МЧС России, а также 7 единиц техники.

При этом пресс-служба Северной железной дороги сообщила, что выезд автобуса на железнодорожные пути перед подъезжающим поездом стал причиной аварии в Ярославской области. Несмотря на то что машинист воспользовался экстренным торможением, расстояния не хватило для того, чтобы избежать столкновения.

На данный момент организована комиссия по расследованию ДТП. Также в сообщении сказано, что в результате происшествия погибли водитель и семь пассажиров автобуса. При этом, как заявили в Северной железной дороге, пострадал еще и машинист поезда.

"Задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 77 Абакан – Москва, № 103 Ярославль – Москва", – уточнили в пресс-службе.

Авария с участием автобуса и скорого поезда произошла на железнодорожном переезде в селе Берендеево Ярославской области. Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что в результате ДТП семь человек погибли и двое пострадали. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, врачи скорой и специалисты экстренных служб.

До этого автобус ЛиАЗ врезался в семь автомобилей и один автобус в центре Курска. По информации УМВД РФ по региону, 23-летний водитель автобуса ехал по улице Дзержинского и внезапно столкнулся с стоящим УАЗ, а затем въехал в Kia Rio, из-за чего после произошло столкновение с еще пятью легковушками, часть из которых загорелись.

