Автобус в Курске попал в ДТП с 7 автомобилями и одним автобусом

Автобус ЛиАЗ попал в аварию с 7 автомобилями и одним автобусом в центре Курска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

ДТП произошло в 11:30 27 марта. По версии полицейских, 23-летний водитель автобуса двигался по улице Дзержинского со стороны улицы Ленина в сторону Верхней Луговой. В какой-то момент он наехал на стоящий УАЗ, а потом врезался в Kia Rio, из-за чего далее произошло столкновение с еще 5 легковыми машинами, часть из которых загорелись.

"Затем водитель ЛиАЗа врезался в ограждение, а после – в автобус "Волгобас", который стоял на остановке. В настоящее время зафиксировано уже 9 автомобилей, участвовавших в аварии", – добавили в УМВД.

По их данным, всего в результате дорожного происшествия пострадали 10 человек, включая 2 несовершеннолетних. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, 6 человек были госпитализированы.

В региональном СК, подчеркнули в телеграм-канале ведомства, уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным первого замминистра транспорта и автодорог Курской области Александра Васильченко, в массовой аварии, предположительно, виноват отказ тормозов автобуса старого образца 2011 года выпуска. По его информации, из восьми пострадавших у семерых диагностировали травмы легкой степени тяжести, а у одного – тяжелой. Васильченко, чьи слова приводит "Газета.ру" , уточнил, что один человек получил перелом ребер.

Ранее в столичном Дептрансе рассказывали, что 25 марта на внешней стороне МКАД в районе развязки с Киевским шоссе загорелся грузовик. На месте тогда работали оперативные службы, однако о пострадавших не сообщалось. В департаменте попросили выбирать пути объезда.