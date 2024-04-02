Монтера путей задержали после смертельного ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Монтера путей задержали после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Задержан монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду", – цитирует ТАСС.

По данным следователей, медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Именно он, по предварительной версии, отключил автоматическое устройство для заграждения переезда, открыв проезд для автобуса.

"Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному", – добавили там.

Кроме того, мужчина полностью признал свою вину. По словам представителей СК РФ, он пришел с добровольной явкой с повинной.

Авария на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево случилась 1 апреля примерно в 15:00. Автобус выехал на пути прямо перед поездом сообщением Архангельск – Москва. Однако из-за поломки он не смог продолжить движение.

Машинист воспользовался экстренным торможением, но расстояния не хватило. В результате ДТП погибли 8 человек, которые находились внутри автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело.