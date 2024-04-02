РЖД выплатят по 3 млн семьям погибших в ДТП в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Компания РЖД перечислит по 3 миллиона рублей родственникам жертв аварии, произошедшей на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом заявила пресс-служба холдинга.

В компании выразили искренние соболезнования близким погибших, уточнив, что оказывают содействие следствию в выяснении всех деталей ДТП.

Авария на железнодорожном переезде произошла 1 апреля примерно в 15:00. Пассажирский автобус выехал на пути перед движущимся поездом № 15 сообщением Архангельск – Москва.

По информации МЧС России, восемь человек погибли, а также пострадал машинист поезда. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял шлагбаум и подал разрешительные сигналы, допустив движение автобуса на пути.

По данным прокуратуры, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. В ведомстве уточнили, что из-за поломки водитель остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

