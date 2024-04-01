Диспетчер переезда в Ярославской области, где произошло ДТП с поездом, был пьян

Фото: телеграм-канал "Следком"

Диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

По его словам, установлены предварительные причины ДТП. Диспетчер, будучи нетрезвым, допустил движение автобуса на переезд, подняв шлагбаум и подав разрешительные сигналы, написал Евраев.

ЧП произошло 1 апреля около 15:00 на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом № 15 сообщением Архангельск – Москва.

По данным МЧС РФ, погибли семь человек, также травмы получил машинист поезда. На месте происшествия работали 38 специалистов и 17 единиц техники.

В Федеральной пассажирской компании уточнили, что находившиеся в составе пассажиры и работники поездной бригады не пострадали. По факту случившего следователи возбудили уголовное дело.