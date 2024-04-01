МЧС уточнило число погибших при столкновении поезда и автобуса в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "112"

Семь человек погибли и один пострадал при столкновении поезда и автобуса в Ярославской области, уточненные данные сообщаются в телеграм-канале МЧС РФ.

Согласно информации ведомства, ранения получил машинист поезда. Всего на месте происшествия работают 38 специалистов и 17 единиц техники.

ЧП произошло 1 апреля около 15:00 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом № 15 сообщением Архангельск – Москва.

Предварительно, из-за поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако ДТП избежать не получилось.

По информации Федеральной пассажирской компании, находившиеся в поезде пассажиры и работники поездной бригады не получили травм.