Устроившего смертельное ДТП в Москве лишат свободы на 8 лет

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд Москвы приговорил к 8 годам колонии мужчину, который угнал "Мерседес" с автомойки и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, житель Кировской области Никита Кожинов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

"Кожинов признан виновным по статьям 166 УК РФ ("Угон") и 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), – говорится в сообщении.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля "Мерседес" наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.