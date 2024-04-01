01 апреля, 14:11Происшествия
Устроившего смертельное ДТП в Москве лишат свободы на 8 лет
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд Москвы приговорил к 8 годам колонии мужчину, который угнал "Мерседес" с автомойки и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, житель Кировской области Никита Кожинов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
"Кожинов признан виновным по статьям 166 УК РФ ("Угон") и 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), – говорится в сообщении.
Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля "Мерседес" наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
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