Уголовное дело завели после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги произошло 1 апреля около 15:00. Автобус выехал на пути перед поездом № 15 сообщением Архангельск – Москва.

По уточненным данным МЧС, в результате ЧП семь человек погибли и один пострадал. Травмы получил машинист поезда. В общей сложности на территории инцидента работают 38 специалистов и 17 единиц техники.

В СК добавили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось. Водитель и шесть пассажиров автобуса погибли от полученных травм на месте.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) добавили, что пассажиры и сотрудники поездной бригады, которые находились в поезде, не получили травм при столкновении.

Северо-Западная транспортная прокуратура, в свою очередь, назвала причину аварии. По предварительным данным, ей стала техническая неисправность автобуса. Из-за поломки транспорт остановился на переезде и не смог продолжить движение, уточнили в ведомстве.