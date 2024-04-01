Задержанные из-за ДТП на переезде под Ярославлем поезда отправились в Москву

Фото: телеграм-канал "112"

Поезда, задержанные в районе станции Берендеево из-за ДТП на ж/д переезде в Ярославской области, отправились в столицу. Об этом сообщила Северная железная дорога (СЖД) на своем сайте.

В публикации указано, что поезд № 103 с сообщением Ярославль – Москва следует с опозданием на 4 часа и 19 минут, состав № 77 Абакан – Москва – с опозданием на 4 часа 27 минут.

Пассажиры попавшего в аварию поезда отправлены в пункт назначения другими поездами. Людей обеспечили питанием, также работники поездных бригад оказывают им помощь и содействие.

По данным СЖД, пассажиров поезда № 106 Москва – Ярославль, который сформируется в столице из состава поезда № 103 и прибудет в Ярославль около 01:00, развезут автобусы. Также с опозданием следуют еще несколько поездов, говорится в сообщении.

Авария на ж/д переезде случилась 1 апреля около 15:00. Автобус выехал на пути перед поездом № 15 с сообщением Архангельск – Москва.

Согласно данным МЧС России, погибли семь человек, также пострадал машинист поезда. На месте происшествия работали 38 специалистов и 17 единиц техники.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что находившиеся в составе пассажиры и работники поездной бригады не получили травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял шлагбаум и подал разрешительные сигналы, допустив движение автобуса на пути.