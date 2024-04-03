Суд арестовал монтера после смертельного ДТП под Ярославлем

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Переславский районный суд Ярославской области арестовал на два месяца 54-летнего монтера пути, который пустил автобус на железнодорожный переезд под Ярославлем, где произошло ДТП с участием автобуса и поезда. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

Отмечается, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Он будет находиться под стражей до 1 июня этого года.

Также районный суд отправил в СИЗО на два месяца 49-летнего мастера дорожного линейного участка Северной железной дороги (СЖД) по делу о халатности. Его арест продлится до 2 июня 2024 года.

Поезд № 15 с сообщением Архангельск – Москва столкнулся с пассажирским автобусом 1 апреля. В результате погибли водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. Также травмы получил машинист поезда.

После случившегося следователи возбудили два уголовных дела. А компания РЖД пообещала перечислить по три миллиона рублей родственникам погибших в аварии.