Сильный ветер сохранится в Москве до 03:00 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный ветер сохранится в Москве до 03:00 четверга, 4 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Горожан призвали сохранять бдительность и быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Между тем на некоторые районы Москвы обрушился сильный ливень с сохранением порывистого ветра. Были выявлены моменты падения деревьев и повреждения конструкций.

До 23:00 3 апреля в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, чьи порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля, сообщили в Гидрометцентре.

На фоне непогоды были временно закрыты Московский зоопарк, Новая Третьяковка, парк "Музеон", колесо обозрения "Солнце Москвы", а также парки столицы.

Аэропорты Внуково и Домодедово, в свою очередь, сообщили о штатной работе. Отмен или задержек рейсов по метеоусловиям нет, рассказали в пресс-службах авиагаваней.

В четверг, 4 апреля, в Москву вернутся отрицательные температуры вместе с мокрым снегом. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, порывы ветра в этот день будут до 17 метров в секунду.