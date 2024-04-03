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03 апреля, 10:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до вечера 5 апреля

Оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до вечера 5 апреля

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В Подмосковье продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка. Пока он будет действовать до вечера пятницы, 5 апреля.

Из-за экстремально высоких температур в начале апреля остатки снега в интенсивно тают в полях и лесах и приводят к росту уровня воды в реках. Так, на правом притоке Оки он вырос уже почти на 1,5 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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