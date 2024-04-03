Оранжевый уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до вечера 5 апреля

В Подмосковье продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка. Пока он будет действовать до вечера пятницы, 5 апреля.

Из-за экстремально высоких температур в начале апреля остатки снега в интенсивно тают в полях и лесах и приводят к росту уровня воды в реках. Так, на правом притоке Оки он вырос уже почти на 1,5 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.