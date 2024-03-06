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Новости

06 марта, 11:15

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Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

Единовременную выплату к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ – Собянин

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Единовременную выплату к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне получат в Москве ветераны и труженики тыла – это порядка 38 тысячи человек. Документ о единовременной материальной помощи подписал Сергей Собянин.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. На выплаты могут рассчитывать и бывшие узники концлагерей, труженики тыла и родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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