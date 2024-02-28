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28 февраля, 07:15

Город

Новый квартал появится на месте заброшенной промзоны в Хорошёвском районе Москвы

Новый квартал появится на месте заброшенной промзоны в Хорошёвском районе Москвы

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В Хорошёвском районе Москвы на месте заброшенной промзоны появится современный городской квартал. Там возведут жилые дома, построят магазины, офисные центры, отделения банков и кафе. В результате будет создано более 400 рабочих мест.

На данный момент специалисты оформляют документы, необходимые для начала строительства. Общая площадь проведения работ превысит полтора гектара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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