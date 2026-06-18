Собянин: силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы российской ПВО отразили атаку десяти БПЛА, направлявшихся к Москве. Об этом в МАХ написал Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Количество сбитых над столицей беспилотников увеличилось до 190.

Атака вражеских дронов началась в ночь на четверг, 18 июня. В результате налета в торговом центре "Садовод" обломки БПЛА нанесли незначительные повреждения одному из зданий.

Кроме того, часть дронов достигла территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Также в результате падения фрагментов БПЛА в городе Электросталь Московской области пострадала женщина. Она получила легкое ранение плеча и от госпитализации отказалась.

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами на фоне опасности.