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18 июня, 11:41

В мире

В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда

Фото: AP Photo/Simon Dawson

Британский дуб The Major Oak, который связан с легендой о Робин Гуде и которому почти 1 200 лет, скорее всего, погиб. Такую информацию передала вещательная корпорация BBC, ссылаясь на экспертов.

По легенде, Робин Гуд укрывался в дупле этого дерева.

На мысль о гибели дуба их навело то, что весной на нем не было молодой листвы. Также последние несколько лет эксперты указывали на снижение качества листьев и уменьшение их количества.

"Всегда крайне трагично видеть потерю подобного дерева", – заявил представитель британской благотворительной организации по сохранению лесов The Woodland Trust Эд Пайн.

Возможными причинами гибели дуба специалисты назвали изменения климата, попытки его спасения и активность туристов около него. Пайн высказал мнение, что если бы не эти факторы, то дерево могло бы прожить еще сотни лет.

Ранее стало известно, что в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" в Москве под открытым небом расцвел чубушник или жасмин садовый. Также в саду можно увидеть разные виды этого кустарника: чубушник обильноцветущий, тонколистный, седоватый и мелколистный. Подлинный жасмин находится в Субтропической оранжерее.

Новости мира: в Британии засох дуб, связанный с легендой о Робин Гуде

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