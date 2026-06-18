Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о защите от мошенников в период ЕГЭ

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Мошенники активизируются в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ: чаще всего они пытаются продать готовые ответы на тесты. Эксперты проекта "Перезвони сам" раскрыли, как действуют преступники и как от них защититься, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Аферисты создают для обмана поддельные сайты, фейковые каналы в соцсетях и мессенджерах. На этих ресурсах они публикуют ложные сведения под видом экзаменационных ответов.

Злоумышленники делают рассылку сообщений с предложением правильных решений и помощью на ОГЭ или ЕГЭ. Однако подростки, помимо фейковых ответов, могут столкнуться и с вирусами, крадущими данные с их компьютеров и телефонов.

Одной из уловок преступников являются поддельные изображения. На кадрах можно увидеть якобы реальные билеты с размытыми ответами или же аферисты отправляют фотографии закрытых папок с грифами "Секретно". За свои услуги они просят 500 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники могут звонить выпускникам и их родственникам. Аферисты представляются сотрудниками органов управления образованием или работниками школ. Под предлогом уточнения информации для регистрации на экзамены они просят дать им коды из СМС, которые являются ключом для входа в онлайн-аккаунты разных сайтов или приложений.

"В своих уловках злоумышленники делают ставку на эмоции. Они знают, что ребята и их родители волнуются перед экзаменом, боятся провала и хотят уменьшить стресс. Но правда в том, что никаких реальных КИМов и точных ответов до экзамена в открытом доступе нет и быть не может", – подчеркнула руководитель проекта

"Перезвони сам" Валентина Шилина.

По ее словам, получив доступ к личным данным ученика или родителя, преступники берут кредит или совершают другие противоправные действия. Шилина добавила, что отправителя потенциально опасных предложений нужно сразу же блокировать и просить оператора связи отключить мошеннический номер.

"Нельзя открывать присланные ссылки от незнакомцев и файлы с расширениями .exe, .scr, js. Для дополнительной защиты аккаунтов стоит настроить двухфакторную аутентификацию. При этом лучше использовать приложения-аутентификаторы – специальные программы на смартфоне, которые генерируют уникальные, постоянно меняющиеся коды подтверждения", – говорится в публикации.

Если человек уже стал жертвой мошенников, то специалисты советуют сразу же отключить интернет на гаджете. Также необходимо сменить пароли от важных аккаунтов и незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил о том, что мошенники начали предлагать выпускникам оформлять пересдачу "по связям", "поднять баллы", подать апелляцию. Он отметил, что письма от мошенников выглядят так, будто бы их прислали из приемной комиссии учебного заведения.