Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 12:03

Общество

Три олененка появились на свет в зоосаде в вотчине Деда Мороза

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Три олененка появились на свет в зоосаде в вотчине Деда Мороза, филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, это три самки. Сначала они все время находились рядом с мамами, но уже начали проявлять интерес к окружающему миру. Животные учатся ходить и взаимодействовать друг с другом, а также исследуют вольер.

За здоровьем и развитием оленят наблюдают сотрудники зоосада. Они ухаживают за ними и делают все для их комфортного взросления.

Сейчас новорожденные получают все необходимые питательные вещества из материнского молока. В дальнейшем в их рацион включат подходящую для северных оленей пищу.

Самки живут в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада. Там они социализируются, учатся новому у старших животных и общаются с остальными особями.

Ранее на "Городской ферме" на ВДНХ поселилась годовалая самка енота-полоскуна Ася. Она любит играть, спасть, есть и взаимодействовать со специалистами. Пока она обитает в отдельном вольере, но вскоре познакомится с самцом Луи. А посетители смогут увидеть ее в конце июня.

В Московском зоопарке у кошачьих лемуров родилась двойня

Читайте также


животныеобществорегионы

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика