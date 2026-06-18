Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Три олененка появились на свет в зоосаде в вотчине Деда Мороза, филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, это три самки. Сначала они все время находились рядом с мамами, но уже начали проявлять интерес к окружающему миру. Животные учатся ходить и взаимодействовать друг с другом, а также исследуют вольер.

За здоровьем и развитием оленят наблюдают сотрудники зоосада. Они ухаживают за ними и делают все для их комфортного взросления.

Сейчас новорожденные получают все необходимые питательные вещества из материнского молока. В дальнейшем в их рацион включат подходящую для северных оленей пищу.

Самки живут в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада. Там они социализируются, учатся новому у старших животных и общаются с остальными особями.

Ранее на "Городской ферме" на ВДНХ поселилась годовалая самка енота-полоскуна Ася. Она любит играть, спасть, есть и взаимодействовать со специалистами. Пока она обитает в отдельном вольере, но вскоре познакомится с самцом Луи. А посетители смогут увидеть ее в конце июня.

