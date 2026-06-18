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18 июня, 12:53

Происшествия

Балтийские таможенники нашли больше миллиона контрабандных сигарет в диванах

Фото: MAX/"ФТС России"

Балтийские таможенники нашли в диванах около 1,3 миллиона контрабандных сигарет, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Балтийскую таможню.

Нелегальный товар был обнаружен в морской гавани "Большой порт Санкт-Петербург". Инспекторы сканировали контейнеры с диванами и решили направить груз на досмотр, после чего выяснилось, что в конструкционных полостях мебели спрятаны сигареты белорусского производства, которые хотели вывезти в Европу. Стоимость партии на внутреннем рынке составляет более 207 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда". Продолжается расследование.

Ранее таможенники в Иркутске обнаружили в багаже 47-летнего иностранца, направлявшегося в Пекин, пять когтей льва. Мужчина заявил, что это сувенир от друга, а также указал на то, что якобы не знал о необходимости декларирования таких предметов. Тем не менее когти были изъяты, а нарушитель получил штраф.

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