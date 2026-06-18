Свыше 90% россиян в возрасте 30–40 лет являются работающими

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Свыше 90% граждан РФ в возрасте от 30 до 40 лет являются занятыми. Об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин на пленарной дискуссии XXVI международного форума HRexpo pro людей", передает ТАСС.

"Текущие уровни занятости для наиболее массовых возрастных когорт населения – это 30–40-летние – более 90%", – отметил Платыгин.

Он добавил, что в стране также наблюдается рекордный уровень занятости – 61,5%.

Ранее сообщалось, что количество рабочих мест в Москве за последние годы выросло на 44%, до 10 миллионов. Всего по России этот показатель увеличился лишь на 5%. Число высокопроизводительных мест выросло почти в 2,7 раза, до 3,6 миллиона, что составляет 14% от их общего количества в стране.

Такая динамика наблюдается на фоне роста бизнес-активности – в 2010–2024 годах число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей (ИП), увеличилось на 26,5%. На фоне роста рабочих мест уровень безработицы в Москве ниже общероссийского. В 2024 году он составил 0,3 против 0,4% в 2013-м.

