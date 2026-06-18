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18 июня, 14:58

Происшествия

Разбившимся в Подмосковье самолетом управлял летчик-испытатель Тутакин

Фото: 50.mchs.gov.ru

Погибший летчик-испытатель Петр Тутакин находился за штурвалом разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи рассматривают различные версии происшествия. В том числе не исключены ошибка пилотирования из-за ухудшения здоровья, техническая неисправность воздушного судна и другие причины крушения.

Легкомоторный самолет Zlin-42 упал в Сергиево-Посадском городском округе Московской области 17 июня. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. На борту находились Тутакин и еще один человек – оба погибли. При этом изначально предполагалось, что летчик-испытатель находился на месте пассажира.

По факту случившегося была организована проверка и возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала случившееся как катастрофу.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

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