Разбившимся в Подмосковье самолетом управлял летчик-испытатель Тутакин

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Погибший летчик-испытатель Петр Тутакин находился за штурвалом разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи рассматривают различные версии происшествия. В том числе не исключены ошибка пилотирования из-за ухудшения здоровья, техническая неисправность воздушного судна и другие причины крушения.

Легкомоторный самолет Zlin-42 упал в Сергиево-Посадском городском округе Московской области 17 июня. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево. На борту находились Тутакин и еще один человек – оба погибли. При этом изначально предполагалось, что летчик-испытатель находился на месте пассажира.

По факту случившегося была организована проверка и возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация классифицировала случившееся как катастрофу.