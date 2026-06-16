16 июня, 15:46Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии
Фото: 123RF.com/mturhanlar
Вертолет "Еврокоптер" совершил жесткую посадку недалеко от поселка Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
На борту находился один пилот, он не пострадал. Сам вертолет получил незначительные повреждения. На место происшествия прибыли спасатели.
Вместе с тем Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. После установления всех обстоятельств инцидента будет рассмотрен вопрос о необходимости мер реагирования.
Ранее сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области рядом с селом Каменка. Инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Члены экипажа остались живы. Они успели катапультироваться и были найдены местными жителями.