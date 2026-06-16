Вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии

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Вертолет "Еврокоптер" совершил жесткую посадку недалеко от поселка Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На борту находился один пилот, он не пострадал. Сам вертолет получил незначительные повреждения. На место происшествия прибыли спасатели.

Вместе с тем Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. После установления всех обстоятельств инцидента будет рассмотрен вопрос о необходимости мер реагирования.

Ранее сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области рядом с селом Каменка. Инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта.



Члены экипажа остались живы. Они успели катапультироваться и были найдены местными жителями.

