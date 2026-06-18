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18 июня, 14:37

Экономика

Wildberries опроверг массовые задержки выплат продавцам

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Массовых задержек выплат селлерам на маркетплейсе Wildberries нет, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее СМИ со ссылкой на исследование писали, что площадка увеличила срок расчета с продавцами – за год доля сталкивающихся с задержками увеличилась с 30 до 76%. Также для 17,5% предпринимателей просрочка якобы превысила три недели.

"Массовых задержек выплат нет. Средства перечисляются продавцам в соответствии с установленным графиком и условиями оферты", – пояснили в РВБ.

При этом в Wildberries не согласились с трактовкой данных, представленных в исследовании. Как указали в компании, авторы материала относят к задержкам те выплаты, которые существуют в рамках действующего регламента платформ и заранее установленных сроков перечисления денег.

Представители РВБ отметили, что текущие сроки выплат учитывают особенности современной электронной коммерции, в том числе логистические циклы, возвраты товаров и необходимость обеспечения стабильных взаиморасчетов между всеми участниками экосистемы.

Задержки могут возникать в единичных случаях по причинам, связанным с банковской инфраструктурой или проведением технических работ. Они не носят системного характера, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Wildberries и маркетплейс Ozon опровергли введение ограничений на бесплатную доставку и постоплату товаров. СМИ писали, что якобы новые правила должны были вступить в силу с 1 июня. В РВБ подобные сообщения назвали фейком и уточнили, что никаких изменений по условиям оплаты, доставки и возврата товара нет.

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