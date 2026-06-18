"Активные граждане" выберут лучший праздничный букет к 12-летию проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Активные граждане" выберут лучшие снимки праздничных букетов, которыми поделились москвичи к 12-летию проекта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В мае "Активному гражданину" исполнилось 12 лет. В связи с этим горожане составляли праздничные композиции с цветами и фирменной продукцией с логотипом проекта. Они фотографировали их через приложение и отправляли в раздел "Фотопульс".

В рубрике "Выбор москвичей" участники проекта делали снимки в определенных местах, которые можно было найти на онлайн-карте. Там они фотографировали сирень, яблони, тюльпаны и полевые цветы.

В голосовании будут участвовать 10 снимков, которые наберут больше всего реакций. Пользователи могут выбрать до трех работ. Победитель получит три тысячи баллов программы лояльности "Миллион призов". За второе и третье места начислят две тысячи и тысячу баллов соответственно. Их можно обменять на партнерские товары и услуги, направить на благотворительность, а также пополнить ими транспортную карту "Тройка".

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!", которое продлится до 12 июля. Всего отобрано 58 экскурсий, посвященных истории, культуре, архитектуре столицы. Некоторые работы связаны с кино и гастрономией.

