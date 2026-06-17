Москвичей пригласили поучаствовать в голосовании за лучшие авторские экскурсии по городу

Фото: пресс-служба Мостуризма

На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Оно продлится до 12 июля.

"В этом году горожане прислали рекордное количество заявок: около тысячи. Для голосования эксперты отобрали 58 самых интересных экскурсий. Многие из них посвящены истории, культуре, архитектуре. Немало работ поступило и в новых номинациях, связанных с кино и гастрономией", – рассказала Сергунина.

Москвичи определят 11 победителей в разных административных округах. Три лучшие работы аттестованных гидов и 10 лидеров в номинациях конкурса назовет жюри. В него вошли представители музейного сообщества, туристической отрасли, столичных ведомств и участники предыдущих сезонов. Лауреатам вручат дипломы и памятные подарки, а их экскурсии опубликуют в "Russpass-журнале".

Маршруты охватывают самые разные места и темы. Например, экскурсия Любови Поляковой погружает в историю Переделкина – городка писателей. Автор предлагает прогуляться по тихим дачным улицам, где жили и творили Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава и другие знаменитые деятели культуры.

Мария Овчинникова решила рассказать о развитии наукограда Троицка: маршрут пролегает вдоль академгородка, Дома ученых, школы с обсерваторией, солнечных часов и фонтана-шара, символизирующего гранит науки.

Десятилетний Степан Черных объединил восточные уголки Москвы: от японского сада в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук до китайского парка "Хуамин". А Ксения Кобызева поделилась гастрономической картой паназиатской кухни в Москве.

Анна Мосина составила план велосипедной прогулки по ВДНХ, а Виктория Хабибуллина – по национальному парку "Лосиный Остров".

Динара Галкина подготовила экскурсию по местам в Зеленограде, которые можно увидеть в фильмах и сериалах разных лет. Еще одна конкурсная работа, которую прислала Ирина Полякова, посвящена памятникам конструктивизма в Лефортове.

Впервые конкурс "Покажи Москву!" провели в 2020 году. За семь сезонов его участники составили более 3,5 тысячи маршрутов. Проект объединяет людей самых разных профессий и возрастов – самому юному финалисту было восемь лет.

Ранее стало известно, что с июня по октябрь в Москве запустят бесплатные экскурсии об архитектурном развитии города. Программа покажет, как менялся облик столицы и какие градостроительные решения применялись.

Маршруты охватят разные районы мегаполиса и познакомят участников с основными архитектурными объектами, новыми подходами к развитию городской среды и проектами последних лет. Запись доступна в соцсетях департамента градостроительной политики.

