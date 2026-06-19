Движение судов в Волго-Каспийском канале приостановлено

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Движение судов приостановлено на участке с 151-го по 155-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Такое решение принято в связи со сложной навигационной обстановкой, а именно из-за последствий паводков. В период с 00:00 19 июня до 00:00 22 июня на данном участке будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

К дноуглубительным работам, которые будут вестись в круглосуточном режиме, привлекается четыре земснаряда высокой производительности. Контроль за реализацией этой деятельности осуществляет оперштаб центрального аппарата ФГУП "Росморпорт", астраханского филиала ФГУП "Росморпорт", ФГБУ "Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей" и Росморречфлота.

На данный момент все силы находятся в повышенной готовности. Об окончании работ и открытии канала Росморречфлот сообщит позднее. Ведомство попросило судовладельцев заранее скорректировать графики движения судов.

Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории станицы Троицкой, села Гвардейского, а также хуторов Урма и Западного в Краснодарском крае из-за перелива воды из русла реки Кубани после дождей. Жители СНТ "Йодник" в хуторе Западном и станицы Троицкой уже эвакуированы. 19 человек находятся в пункте временного размещения.

Поднявшаяся из-за паводка вода также приближалась к хутору Урма и село Гвардейское в Крымском районе Краснодарского края. Их жители эвакуированы. Кроме того, вода заливает сельхозземли и подходит к населенным пунктам в районе хутора Западного.



