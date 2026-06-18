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18 июня, 16:26

Происшествия

Сценарист "Счастливы вместе" Берестовой получил 6 лет и 7 месяцев колонии за убийство

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии строгого режима сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового. Его признали виновным в убийстве экс-участника шоу "Дом-2" Дмитрия Лукина, передает ТАСС.

При этом в прениях сторон гособвинитель просил суд дать Берестовому 9 лет лишения свободы.

Экс-участник шоу "Дом-2" Дмитрий Лукин погиб в ночь на 14 апреля 2025 года. По данным телеграм-каналов, мужчины распивали спиртное в доме на Щелковском шоссе, а затем между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. В результате Берестовой нанес оппоненту 91 удар ножом. Лукин скончался на месте.

11 июня 2026 года коллегия присяжных признала Берестового виновным в убийстве Лукина. При этом сценарист настаивал, что действовал в целях самообороны и не осознавал, сколько ударов нанес. По словам Берестового, причиной конфликта стала попытка вылить купленную другом бутылку водки.

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