Потерпевшими по делу об атаке на автобус в Брянской области стали 22 взрослых и 19 детей

Фото: МАХ/"Следком"

В качестве потерпевших по делу об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Брянской области признаны 19 детей и 22 взрослых. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственные органы допросили их в рамках расследования уголовных дел, которые завели в России и Белоруссии после теракта.

"В рамках расследования осмотрены место происшествия и сам автобус, ставший объектом атаки украинских боевиков, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства", – отметила Петренко.

В ближайшее время специалисты выполнят ряд судебно-медицинских, автотехнических и взрывотехнических криминалистических экспертиз. Представитель Следственного комитета пообещала, что все причастные к теракту будут установлены.

Украинский БПЛА ударил по автобусу, в котором находились воспитанники белорусской детско-юношеской спортивной школы, 17 июня в Брянской области. Дети вместе с сопровождающими ехали из Гомеля в Геленджик. В результате случившегося погибла женщина, еще 8 человек пострадали.

При этом состояние двух раненых детей оценивалось как тяжелое. Однако, по словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, прогнозы медиков благоприятные.