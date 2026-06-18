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18 июня, 16:09

Происшествия

Южное здание ТЦ "Мега Белая Дача" открыли для посетителей после приостановки работы

Фото: телеграм-канал "МЕГА Белая Дача"

Южное здание ТЦ "Мега Белая дача", где находится магазин "Стокманн", открыли для покупателей после приостановки работы утром 18 июня. Об этом сообщил телеграм-канал торгового центра.

"Северная часть торгового центра временно закрыта по техническим причинам", – уточнили в пресс-службе ТЦ.

Там подчеркнули, что о полном возобновлении работы торгового центра проинформируют дополнительно.

Ранее в четверг, 18 июня, ТЦ "Мега Белая Дача" временно закрыли для посетителей из-за повреждения кровли. Это произошло после падения обломков БПЛА и начавшегося возгорания. Огонь удалось ликвидировать.

Сергей Собянин сообщил 18 июня о беспрецедентной атаке беспилотников на столицу. Системы ПВО уничтожили более 190 дронов при подлете к Москве.

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